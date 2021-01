Il matrimonio tra la Juventus e Cristiano Ronaldo non è più così solido: il portoghese potrebbe andare via in estate e il Manchester United è più di un’idea

La sconfitta maturata a San Siro contro l’Inter potrebbe avere ripercussioni importanti anche in sede di calciomercato. La Juventus è quinta in campionato – attualmente fuori dalla qualificazione alla prossima Champions League – e a dieci punti dalla vetta. A Milano è mancato il colpo da fuoriclasse di Cristiano Ronaldo, uomo in più in questo avvio in salita bianconero, ma non più sicuro della sua permanenza a Torino.

Calciomercato Juventus, lo United pensa a Ronaldo

Cristiano Ronaldo – che compirà 36 anni il prossimo 5 febbraio – ha un contratto con la Juventus fino al 2022, ma questo non appare certo un ostacolo insormontabile. Le parti sono già a colloquio per discutere il suo futuro: il portoghese vuole garanzie tecniche e le pretendenti di certo non mancano.

Il Psg e il Real Madrid – accostate a Ronaldo nelle passate settimane – non sembrano rappresentare un pericolo concreto. A preoccupare è la posizione del Manchester United, pronta ad investire sul calciatore, diventato grande proprio sul terreno verde di Old Trafford. Cristiano Ronaldo potrebbe liberarsi per una cifra attorno ai 50 milioni, ma a preoccupare è l’ingaggio: gli inglesi non possono garantirgli lo stesso stipendio che percepisce alla Juventus.

Ritorno in Premier per Cristiano Ronaldo

Il portoghese dovrebbe decurtarsi parte dello stipendio qualora decidesse di tornare a giocare in Premier League. La sua testa è concentrata sulla Juventus, ma il richiamo della ex è forte. Il Manchester United è attualmente primo in Premier League e anche mister Solskjær lo accoglierebbe con entusiasmo, pronto a costruire una coppia da sogno con Cavani.

Cristiano Ronaldo – autore di 19 gol in 19 partite stagionali – è il capocannoniere della Serie A e la Juventus farà il possibile per trattenerlo. Il futuro del giocatore dipende anche da ciò che farà Andrea Pirlo: in estate potrebbe essere tempo di rivoluzioni in casa bianconera.