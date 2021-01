Un giro di stelle clamoroso che può coinvolgere direttamente la Juventus: affare stellare per l’attacco di Pirlo

A due giorni dal match scudetto contro il Milan a San Siro, la Juventus non smette di pensare agli obiettivi di calciomercato che tra gennaio e soprattutto giugno potrebbero rinforzare la rosa di Pirlo. Spunta un clamoroso triangolo con tre top player pronti a cambiare maglia.

Calciomercato Juventus, colpo stellare: addio al big

Un giro di attaccanti che può portare ad un cambiamento importanti per tre top club europei, Juventus in primis. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ e rilanciato da ‘Diario Gol’ in queste ore, il Real Madrid avrebbe posto Mohamed Salah in cima alla lista dei rinforzi di Zidane. Le difficoltà ad arrivare a Mbappe e Haaland spingono l’egiziano, valutato 150 milioni, lontano da Liverpool, viste anche le insistenti voci di un malumore dell’ex Roma alla corte di Klopp.

Ecco che l’esterno, in Spagna, finirebbe per liberare un posto da titolare in casa Liverpool. Ad ereditarlo sarebbe Paulo Dybala, per il quale la Juventus chiede almeno 75 milioni, stimato da Klopp e perfetto sostituto di Salah. In ultima battuta, la Juventus avrebbe già deciso l’eventuale sostituto della ‘Joya’: Antoine Griezmann.

Il talento francese, ormai da tempo destinato a salutare il Barcellona, può salutare la Catalogna nonostante la lunga scadenza (2024) per una cifra vicina agli 80-90 milioni di euro. Un vero e proprio intrigo internazionale: l’ex Atletico Madrid il colpo di spessore per l’attacco bianconero.