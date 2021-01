Mattia Zaccagni è uno dei calciatori più ambiti nel calciomercato di gennaio: Milan e altre big di Serie A sono pronte a contenderselo

Il calciomercato comincia a regalare già da subito duelli tra big in Serie A. Uno dei giocatori più ambiti è Mattia Zaccagni, centrocampista classe ’95, reduce da un momento magico con il Verona, in particolare nell’ultima giornata contro lo Spezia dove ha fulminato Provedel con una rovesciata fantastica che ha regalato i tre punti alla squadra di Juric e ha ulteriormente alzato l’interesse delle big italiane.

Zaccagni ha già segnato 4 gol e firmato 4 assist, numeri che gli hanno fatto guadagnare anche la convocazione in Nazionale dal C.T Roberto Mancini. Oggi Zaccagni è uno dei calciatori più ambiti in Serie A e difficilmente rinnoverà il suo contratto con l’Hellas Verona, in scadenza nel 2022. Le pretendenti sono tante già da ora e presto potrebbero diventare ancora più numerose, in una lotta che si prospetta agguerrita.

Calciomercato Milan, Zaccagni in cima alla lista | Le romane insidiano

Il Milan cerca un centrocampista offensivo e Zaccagni è nella lista degli obiettivi di Maldini e Massara. i rossoneri, però, devono guardarsi le spalle dalle romane, Lazio e Roma che sono concretamente in corsa per arrivare al trequartista ex Cittadella e non hanno meno possibilità di arrivarci. Il Verona valuta Zaccagni 10 milioni di euro anche se in un’asta agguerrita potrebbe sperare di venderlo a 15 milioni, sfruttando la forte concorrenza.

L’obiettivo del Verona e del presidente Setti è quello di vendere già da subito Zaccagni, a condizione che concluda la stagione all’Hellas. nessuna trattativa è in piedi al momento, ma Milan, Roma e Lazio si sono mostrate piuttosto interessate al talentuoso trequartista che sta portando in alto il club guidato da Juric. A giugno certamente Zaccagni vestirà una nuova maglia in Serie A, nel frattempo l’Hellas se lo gode e spera di poter guadagnare un bel bottino dalla sua cessione.