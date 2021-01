La Juventus è a caccia di un attaccante: piace Giroud, ma il francese vuole rimanere al Chelsea fino a giugno

La Juventus si prepara a vivere una sessione di calciomercato da protagonista. La società bianconera ha come primo obiettivo quello di acquistare una prima punta di ruolo che possa alternarsi ad Alvaro Morata. I nomi accostati al club sono tanti: mister Pirlo è attratto dal profilo di Olivier Giroud, ma il francese sembra avere altri piani per il futuro.

Calciomercato Juventus, interesse per Giroud

L’infortunio accorso a Morata prima del match contro l’Udinese ha rafforzato l’emergenza di trovare una punta sul mercato che possa dare un’alternativa in più a Pirlo. Il tecnico – dopo la gara con i friulani – aveva specificato: “Giroud potrebbe servirci e fare al caso nostro, ma Paratici sa come fare il suo mestiere”.

L’attaccante del Chelsea vanta infatti un curriculum che risponde alle necessità della Juventus: accostato già in estate al club bianconero, il francese ha un contratto in scadenza con gli inglesi a giugno 2021 e potrebbe liberarsi per una cifra non troppo elevata. Campione del Mondo, il bomber è una prima punta di peso che sa svolgere anche il ruolo di regista offensivo, tanto caro all’idea tattica di Pirlo.

Giroud dice no alla Juventus e pensa solo al Chelsea

Il matrimonio sembra perfetto, ma Giroud ha altri piani. Il giocatore francese – intervistato in patria da “Le Dauphiné Liberé” ha frenato gli entusiasmi: “Voglio rimanere al Chelsea fino a giugno, poi si vedrà”, ha detto, aggiungendo: “Con il club faremo i conti a fine stagione, ma ancora una volta la mia ambizione è di vincere qualcosa qui. Ho grandi speranze riposte su questa rosa di qualità”.

Idee chiare, quindi, che spiazzano sia la Juventus che l’Inter. Giroud, infatti, non ha trovato molto spazio in stagione con il Chelsea. Protagonista di appena nove presenze e tre gol in Premier League, il francese ha però fatto la differenza in Champions League mettendo a segno cinque reti in quattro partite.

Una qualità che avrebbe fatto comodo a Pirlo, ma che al momento sembra lontana a poter diventare realtà. Beffata anche l’Inter che aveva pensato a Giroud per il ruolo di vice-Lukaku: il francese era in cima alla lista dei desideri di Conte, ma rimarrà in Premier League.