Inter e Milan sono alla ricerca di un profilo interessante che possa completare la difesa. Entrambe, in prospettiva, avevano messo gli occhi su Sven Botman. Il centrale del Lille si è messo in grande evidenza in Ligue 1 in questa prima parte di stagione, diventando uno dei talenti più ambiti a livello europeo. Non solo le italiane, però, sull’interessante difensore mancino. Di seguito gli ultimi aggiornamenti in arrivo dalla Spagna.

Calciomercato Inter e Milan, Zidane si intromette per Botman

Sven Botman ha rubato l’occhio dei più importanti osservatori internazionali. Il centrale piace molto alle milanesi, ma le big della Serie A dovranno fare attenzione alla concorrenza proveniente dall’estero. In particolare, secondo quanto riporta ‘Defensa Central’, il Real Madrid è pronto a scendere pesantemente in campo per assicurarsi le prestazioni del talento. La sua valutazione è di 10 milioni di euro e rientrerebbe perfettamente nell’ottica di ringiovanimento dei Blancos per la loro difesa. Vedremo, quindi, se Inter e Milan resteranno fuori dalla corsa al calciatore e se diventerà sempre più concreto l’interessamento di Zidane.