Calciomercato Juventus, per la difesa occasione dall’Inghilterra: Diop è in uscita dal West Ham

Con le condizioni di Chiellini e Demiral che non danno sicurezza, la Juventus studia un nuovo innesto per la difesa. La società bianconera potrebbe infatti intervenire sul mercato a gennaio a caccia di una giusta occasione per rafforzare, oltre che l’attacco, dove si cerca un vice-Morata, anche un difensore centrale. E chissà che il nome giusto per Andrea Pirlo non possa arrivare dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, occasione Diop: Rugani la carta

Un nome che non sarebbe nuovo in casa bianconera. Si tratta di Issa Diop. Il centrale francese del West Ham sta trovando pochissimo spazio nelle fila dei londinesi e di conseguenza il valore del cartellino si è notevolmente abbassato. La Juventus già qualche mese fa riflettevano sul suo innesto ed era pronta ad offrire 13 milioni e il cartellino di Daniele Rugani. L’affare, alla fine, non si è concretizzato, ma non è da escludere un nuovo tentativo a gennaio.

Moyes ha scelto: Diop è ormai molto dietro nelle proprie gerarchie, rispetto ai titolari Ogbonna e Balbuena e il francese potrebbe decidere di lasciare per trovare più spazio. Questo ha portato ad un deciso deprezzamento del cartellino: impossibile per gli inglesi chiedere 40 milioni di euro. La cifra si è quantomeno dimezzata. Uno spazio che forse non potrebbe garantirgli la Juventus, che sarebbe però di certo un salto di qualità. Rugani a Rennes, complici anche problemi fisici, non sta trovando particolare spazio e non è escluso che possa tornare a Torino. Il difensore toscano però non rientra nei piani di Pirlo e non è escluso che un eventuale ritorno in Piemonte possa essere temporaneo in attesa di una nuova destinazione.

E chissà che questa nuova destinazione non possa essere il West Ham, magari in cambio di Diop. Di certo è che il francese è sul piede di partenza e, complice la svalutazione del cartellino, l’affare sarebbe certamente più fattibile rispetto a qualche mese fa, magari anche in prestito con un diritto di riscatto.