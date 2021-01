La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare al vice Morata: colpo possibile grazie al riscatto in anticipo

La Juventus è impegnata sul fronte calciomercato per arrivare ad un innesto funzionale, volto a rinforzare in particolar modo il reparto offensivo di Andrea Pirlo. L’idea per l’attacco bianconero potrebbe arrivare grazie all’idea di riscatto anticipata con uno scambio suggestivo in Serie A.

Calciomercato Juventus, riscatto Romero per arrivare alla punta

Il club bianconero sarebbe così al lavoro per acquistare un vice Morata in grado di essere un’alternativa importante all’attaccante spagnolo. L’idea suggestiva potrebbe arrivare con il riscatto anticipato del centrale argentino, Cristian Romero, di proprietà dei bianconeri ed attualmente in forza all’Atalanta: la cifra del riscatto si aggira intorno ai 16 milioni di euro.

In quest’ottica lo stesso club bergamasco potrebbe offrire il centravanti olandese, Sam Lammers, classe 1997, che vorrebbe trovare più spazio. Un’idea di scambio entusiasmante che accontenterebbe tutte le parti coinvolte con la Juventus che avrebbe la quarta punta da regalare ad Andrea Pirlo.

I prossimi giorni saranno già decisivi per capire l’andamento delle strategie di mercato della società bianconera.