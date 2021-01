Il Bayern Monaco vuole provare a tenersi Douglas Costa: offerto uno scambio alla Juventus. Tutti i dettagli

La Juventus in estate ha ceduto diversi esuberi che non rientravano nei piani di Andrea Pirlo. Da Rugani a De Sciglio, passando per Douglas Costa. L’esterno brasiliano è ritornato al Bayern Monaco, club da cui i bianconeri lo hanno acquistato qualche anno fa. I bavaresi verosimilmente tratteranno il suo acquisto a titolo definitivo, ma visto che il giocatore è in scadenza nel giugno 2022 con la Juve, vorranno discutere il prezzo.

Juventus, il Bayern Monaco offre lo scambio per Douglas Costa

Diversi sono i calciatori in uscita dal Bayern Monaco, che potrebbe proporre alla Juventus diverse soluzioni. Le suggestioni sarebbero quelle di Jerome Boateng e Javi Martinez, entrambi classe ’88 e in scadenza il prossimo giugno. Sei mesi prima della scadenza, però, è chiaro che i costi dei calciatori siano inferiori rispetto al normale. I due -che sono ormai dei senatori della squadra tedesca- vengono valutati insieme circa 10 milioni di euro.

Javi Martinez e Boateng verrebbero offerti subito come scambio alla Juve per riscattare Douglas Costa, valutato sui 20 milioni. I bianconeri a questo punto si ritroverebbero due profili d’esperienza per puntare alla vittoria della Champions League.