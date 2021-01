Juventus, riserva da oltre 70 milioni | Arthur fatica ad imporsi: l’analisi

Cominciano a delinearsi le gerarchie di Andrea Pirlo: nel nuovo centrocampo della Juventus c’è poco spazio per Arthur, uno dei grandi acquisti dell’ultima sessione di mercato. L’analisi

La Juventus ritrova subito la vittoria in campionato dopo il pesante ko interno subito nell’ultima partita del 2020 contro la Fiorentina. La squadra di Pirlo ha travolto l’Udinese con il risultato di 4-1, rilanciandosi in classifica in vista dello scontro diretto contro la capolista Milan, in programma mercoledì a ‘San Siro’. Scivolati a -10 dalla squadra di Pioli anche se con una partita in meno, i bianconeri non possono più sbagliare e hanno subito una grande occasione per accorciare il gap nei confronti delle due milanesi. Con ogni probabilità Pirlo si affiderà ad un undici molto simile a quello visto ieri sera, con il rientro dello squalificato Cuadrado sulla fascia destra. Le gerarchie sembrano ormai ben definite anche a centrocampo ed allo stato attuale c’è poco spazio per il nuovo arrivato Arthur. Ecco l’analisi del momento dell’ex Barcellona.

Juventus, Arthur non ha ancora convinto Pirlo | L’analisi

Arrivato nella scorsa sessione di calciomercato nello scambio che ha portato Pjanic a Barcellona, e valutato 72 milioni di euro più 10 di bonus, il 24enne non è ancora riuscito ad imporsi nel centrocampo bianconero. Pirlo, infatti, sembra aver trovato il giusto equilibro con Bentancur e McKennie, o in alternativa Rabiot: una mediana più fisica e di quantità che penalizza inevitabilmente il brasiliano. Nelle ultime settimane l’allenatore ha abbandonato la difesa a tre e sembra ormai deciso a consolidare il 4-4-2 con due soli mediani in mezzo al campo. Un modulo che non facilita di certo l’inserimento di Arthur, che si trova più a suo agio in un centrocampo a tre con meno compiti difensivi e di copertura. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il momento di Arthur e le gerarchie di Pirlo

Il classe 1996 è spesso finito in panchina in questa prima parte di stagione, in diverse occasioni senza nemmeno entrare in campo. Almeno per il momento Pirlo preferisce la quantità di Bentancur e McKennie in particolare alla tecnica ed al palleggio del centrocampista verdeoro. Arthur, insomma, sta faticando ad imporsi e a convincere Pirlo, e ad oggi è di fatto una riserva da oltre 70 milioni di euro. Tuttavia, è solo l’inizio della sua avventura in bianconero e assolutamente presto per fare una bilancio definitivo. Il verdetto, come sempre, sarà affidato al campo.