La Juventus conferma la positività di un giocatore della prima squadra: salterà la sfida col Milan

La Juventus ha comunicato la positività di uno dei suoi giocatori, già posto in isolamento: si tratta di Alex Sandro, ieri in campo contro l’Udinese. Di seguito il comunicato che conferma quanto accaduto e la pronta azione dei bianconeri per contenere l’eventuale diffusione del contagio. Alex Sandro inevitabilmente salterà la gara con il Milan di mercoledì sera.

“Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.