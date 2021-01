Il Napoli lavora alla cessione di Milik: il polacco piace alla Juventus, ma alla fine potrebbe spuntarla il Marsiglia. Villas-Boas conferma l’interesse per l’attaccante

Il calciomercato ha ufficialmente aperto i battenti e le grandi squadre d’Europa si stanno già muovendo per piazzare importanti colpi sia in entrata che in uscita. Tra i nomi più intriganti figura sicuramente quello di Arkadiusz Milik, in rottura con il Napoli e alla ricerca di una nuova piazza dove rilanciarsi.

Calciomercato, interesse del Marsiglia per Milik

L’attaccante polacco è seguito con interesse dalla Juventus, ma nelle ultime ore i bianconeri sembrano aver virato le attenzioni su Olivier Giroud. Milik potrebbe lasciare il campionato italiano ed approdare in Ligue 1 dove ad attenderlo c’è l’Olympique Marsiglia. I francesi sono alla ricerca di una prima punta e – come confermato dal tecnico Villas-Boas – il giocatore del Napoli rappresenterebbe il profilo ideale.

Il Marsiglia – quinto in campionato – ha messo Milik in cima alla lista dei desideri, ma l’affare non è affatto semplice. Villas-Boas – in conferenza stampa – ha specificato che il giocatore piace, sottolineando però anche che nessuna trattativa è stata ancora impostata. Il portoghese ha anche aggiunto: “Stiamo seguendo diverse piste. Milik non è l’unica opzione, ma è la più complicata perché si tratta di un calciatore importante”.

Milik in uscita dal Napoli: Villas-Boas lo aspetta

Il Napoli vuole vendere il giocatore e chiudere una vicenda diventata spinosa. Ormai fuori rosa, Milik vanta comunque 38 gol in 93 presenze con i partenopei. In scadenza a giugno 2021, il polacco deve essere venduto a gennaio per monetizzare. La trattativa è ancora in erba, ma la fumata bianca gioverebbe a tutte le parti. Sul giocatore c’è anche l’Atletico Madrid, pronto a mettere sul piatto 5 milioni. L’offerta – al momento – resta distante dalle pretese economiche del presidente De Laurentiis.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Intanto il Marsiglia aspetta notizie da Napoli, così come il tecnico Villas-Boas: “Riparleremo con il club per vedere cosa si può fare in questo mercato di gennaio”, ha detto il portoghese, aggiungendo: “Abbiamo dimostrato di essere interessati, ma non c’è ancora una trattativa, né col Napoli né col giocatore“.