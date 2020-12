La Juventus si gode un Wojciech Szczesny sempre più decisivo. Allontanate definitivamente le voci di calciomercato: tutti i dettagli

Tra le assolute certezze della nuova Juventus di Andrea Pirlo c’è senza dubbio Wojciech Szczesny. Il portiere polacco sta fornendo prestazioni di altissimo livello in questa prima parte di stagione e ha già salvato in più occasioni il risultato per la squadra bianconera. Grandi parate e interventi decisivi che hanno confermato ulteriormente – se mai ce ne fosse stato bisogno – il livello dell’ex Roma: il 30enne, che ha già rinnovato il contratto fino al 2024, proteggerà ancora a lungo i pali della Juve. Allontanate definitivamente le voci di calciomercato ed in particolare le sirene della Premier League: il futuro di Szczesny è sempre più bianconero. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, Szczesny è una sicurezza | Sarà il portiere titolare ancora a lungo

Se la squadra di Pirlo è attualmente quella con la miglior difesa della Serie A gran parte del merito è anche dell’estremo difensore. Il polacco ha già salvato i bianconeri in più di un’occasione con degli ottimi interventi, come ad esempio mercoledì scorso contro l’Atalanta e nel derby della Mole vinto in rimonta contro il Torino. Szczesny, insomma, è un’assoluta garanzia e la Juve si affiderà al portiere ancora a lungo.

Nelle scorse sessioni di calciomercato sono circolate voci e indiscrezioni anche sull’ex Arsenal e Roma, riguardanti soprattutto il Manchester United. Si è infatti parlato del forte interesse dei ‘Red Devils’ per la successione di De Gea, un corteggiamento subito respinto però dalla società torinese. Il classe 1990 ha già rinnovato il proprio contratto fino al 2024 ed è di fatto uno degli incedibili della rosa bianconera. A meno di clamorose sorprese o colpi di scena, dunque, Szczesny e la Juve proseguiranno ancora insieme per molto tempo.