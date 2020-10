Calciomercato Juventus, proposta shock di Koeman | Colpo dal Barcellona

Il Barcellona continua a pensare a una rivoluzione e Koeman pensa alla Juventus per la cessione del big. Arriva la proposta a sorpresa

È stato un calciomercato particolare per il Barcellona, che dopo le difficoltà dell’anno scorso ha effettuato una sorta di rivoluzione cedendo anche dei pezzi pregiati, Luis Suarez su tutti. In cambio però non sono arrivati dei big ma la situazione riguardante alcune entrate potrebbe essere rinviata soltanto di qualche mese.

Secondo quanto riportato da DonDiario, infatti, il Barcellona starebbe pensando a due trattative soprattutto da portare a termine nel mese di gennaio. Una riguarda il difensore Eric Garcia e l’altra è inerente al colpo Memphis Depay per l’attacco. Per fare ciò, però, sono da effettuare prima delle cessioni importanti.

Calciomercato Juventus, Koeman propone Griezmann ai bianconeri per la sessione di gennaio

Uno nei nomi in uscita potrebbe essere sicuramente Antoine Griezmann, che è arrivato un anno fa come colpo importante ma non è riuscito a incidere e ha deluso le attese fin qui. Per questo a gennaio potrebbero essere il sacrificato per finanziare i nuovi affari in entrata.

Nel futuro del francese potrebbe esserci anche la Juventus. Il tecnico Koeman infatti potrebbe pensare di proporre proprio ai bianconeri l’ex Atletico Madrid, in quanto la ‘Vecchia Signora’ è stata già accostata in passato a Griezmann e potrebbe essere seriamente interessata.

Per lui potrebbe esserci un vantaggio relativo al prezzo, se la proposta dovesse arrivare da Barcellona è possibile che si accontentino di una cifra inferiore rispetto a quella del valore reale.

