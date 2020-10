Calciomercato Juventus, ‘rebus’ Dybala | Doppio scenario possibile!

La Juventus e Paulo Dybala non hanno ancora trovato una soluzione relativa al rinnovo: sono due gli scenari possibili per i bianconeri

Il mercato si è appena concluso ed i bianconeri hanno ufficialmente completato la rosa che affronterà la stagione in corso. Non sono mancati i colpi di scena, specialmente sul fronte attacco, e ora la Juventus si ritrova con Morata e Chiesa a Torino. È un ottimo organico quello a disposizione di Pirlo, pronto a dare la caccia al decimo scudetto consecutivo. Mentre il tecnico bresciano si occupa delle questioni legate al campo, Paratici dovrà fare i conti con delle situazioni pendenti: prima fra tutte, il rinnovo di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, Dybala al bivio | Rinnovo o cessione!

Ora che il calciomercato è terminato la Juventus e Paulo Dybala possono tornare a parlare del rinnovo di contratto. Rimane ancora piuttosto ampia la forbice tra la richiesta dell’entourage dell’argentino e l’offerta del club piemontese. La ‘Joya’, infatti, vorrebbe uno stipendio che si aggiri fra 12 ed i 15 milioni annui: un ingaggio che ne riconoscesse lo status raggiunto sul campo da gioco. Dybala, infatti, è stato l’MVP della scorsa Serie A. I bianconeri, invece, non vorrebbero spingersi oltre i 10 milioni a stagione: lo stesso stipendio percepito da Alvaro Morata.

Le parti stanno lavorando per limare questa distanza, anche se al momento si tratta ancora di un divario notevole. Nel caso in cui non si riuscisse a trovare un’intesa, l’unica soluzione possibile per la Juventus sarebbe quella cedere Dybala. Il rischio di una partenza del numero ’10’ bianconero si farebbe estremamente concreto in caso di mancato rinnovo. La scelta di prendere subito Federico Chiesa, poi, potrebbe anche avere un valore cautelativo nel caso in cui questa ipotesi dovesse verificarsi.

