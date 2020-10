Calciomercato Inter, nuovo bomber per Conte | Scambio in Serie A!

Terminata la sessione di mercato estiva, l’Inter è già al lavoro per la sessione invernale: nuova idea per l’attacco, con uno scambio in Serie A

La nuova stagione è partita ed ora anche il mercato si è ufficialmente concluso: la Serie A ha già dato delle indicazioni importanti. L’Inter sembra essere ancora più solida rispetto all’anno scorso e ha una rosa più profonda e qualitativa: con la Juventus che è un cantiere aperto, Antonio Conte vede possibile lo scudetto. Per questo motivo il tecnico salentino avrebbe già chiesto dei rinforzi, in particolare in attacco. I nerazzurri potrebbero tentare uno scambio in Serie A per prendere un vice Luaku: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, scambio col Chelsea e colpo in Serie A | Arriva a gennaio!

Calciomercato Inter, idea Milik per l’attacco | Scambio con Vecino!

Nella sessione di mercato che si è appena conclusa l’Inter è riuscita a raggiungere praticamente tutti gli obiettivi che si era prefissata. L’unico acquisto che non è stato portato a termine è quello di un vice Lukaku, così si è scelto di riportare a ‘San Siro’ Andrea Pinamonti. L’attaccante ex Genoa, però, sembra essere destinato a partire nuovamente. Ecco perché i nerazzurri starebbero già lavorando al prossimo attaccante.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Inter, riparte il derby | L’annuncio del top player

I dirigenti dell’Inter avrebbero pensato ad Arkadiusz Milik, che andrà in scadenza nel giugno del 2021 con il Napoli. Il club partenopeo, per questo motivo, potrebbe accettare uno scambio alla pari con Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano è entrato nell’orbita del Napoli già da diversi mesi. E, così, il prossimo acquisto dei nerazzurri potrebbe essere proprio Milik.

L’Inter continua a lavorare per migliorarsi: a gennaio potrebbe tornare in voga il nome di Milik, possibile scambio con Vecino.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, assalto a Depay | C’è l’offerta per gennaio!

Under 21, due positivi al Covid-19 nell’Italia | Comunicato UFFICIALE

Calciomercato, Gotze ad un passo dalla Serie A | Ufficiale al PSV