Massimiliano Allegri potrebbe tornare in pista dopo ormai diverso tempo lontano dal terreno di gioco: suggestione possibile

Sarà soltanto una questione di settimane, poi Massimiliano Allegri sarà nuovamente protagonista. Il suo storico maestro, Giovanni Galeone, ha svelato nei giorni scorsi di averlo esortato a tornare in pista per un progetto interessante. Il suo nome è stato accostato nelle ultime ore a diversi top club d’Europa.

Calciomercato Juventus, idea Allegri in caso di addio

Come svelato dal portale tedesco “Sport Bild” l’allenatore del Bayern Monaco, Hansi Flick, potrebbe partire a sorpresa nonostante il suo contratto in vigore fino al 2023. Il tecnico 55enne non andrebbe più d’accordo con il direttore sportivo, Hasan Salihamidzic, visto che i nuovi acquisti arrivati in estate siedono spesso in panchina.

E così l’idea suggestiva potrebbe essere quella di Massimiliano Allegri, sempre a partire dalla prossima estate. L’allenatore livornese non vede l’ora di tornare in sella con un progetto davvero importante alla guida di un top club d’Europa, in grado di competere su tutti i fronti.

L’addio di Flick potrebbe esserci soltanto in estate e i discorsi riguarderanno così la prossima stagione.