Continua senza sosta il lavoro dell’Inter anche sul fronte calciomercato: la cessione era ad un passo, poi il dietrofront

L’Inter intende essere protagonista anche sul fronte calciomercato con la possibilità di cessioni eccellenti. Ieri il gol vittoria per Christian Eriksen, che ha regalato una gioia ad Antonio Conte dopo un anno da dimenticare in maglia nerazzurra. Una perla su punizione contro il Milan ha regalato all’Inter il passaggio del turno in Coppa Italia.

Calciomercato Inter, Eriksen ad un passo dall’Arsenal

Come svelato dal portale spagnolo “Defensa Central” l’Arsenal stava ultimando il trasferimento di Christian Eriksen, ma poi l’affare è saltato definitivamente visto che Arteta ha preferito puntare tutto sul talentuoso giocatore norvegese del Real Madrid Martin Odegaard. Il connazionale di Erling Haaland vestirà la casacca dei “Gunners” cercando di esplodere definitivamente nel calcio che conta.

Il club inglese ha optato per la qualità e gioventù dell’ormai ex blancos invece dell’esperienza del centrocampista danese dell’Inter, che resterà ancora per diversi mesi sotto la gestione di Antonio Conte come ha svelato nel post-partita ai microfoni di Rai Sport.

Un retroscena succoso di calciomercato che ha portato così alla permanenza di Eriksen ancora in Serie A.