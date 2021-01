In casa Juventus si lavora ai colpi da portare a termine nella prossima sessione di calciomercato: occhi in Bundesliga, può prendere quota il clamoroso scambio per il gioiello

Una manciata di ore alla chiusura del calciomercato di gennaio ma la Juventus è proiettata alla sessione estiva. Un’idea, quella che potrebbe crescere nei pensieri della dirigenza bianconera, che porterebbe ad uno scambio in Bundesliga con Merih Demiral nell’affare: cifre e dettagli.

Calciomercato Juventus, Demiral in Germania: idea scambio

Un incrocio di mercato che, tra pochi mesi, potrebbe portare ad un’operazione tra Juventus e Lipsia. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Bayern Monaco avrebbe già chiuso il colpo Upamecano per giugno per circa 45 milioni di euro. Ecco che il Lipsia, a caccia di un sostituto, avrebbe messo gli occhi su Merih Demiral. Il turco, valutato 40-50 milioni dalla dirigenza bianconera, potrebbe quindi partire e approdare in Bundesliga.

All’eventuale richiesta per Demiral, la Juventus non si lascerebbe trovare impreparata e rilancerebbe chiedendo Dani Olmo. Il 22enne spagnolo, già accostato al Milan nelle scorse sessioni di mercato, è uno dei maggiori talenti europei ed il suo agente è lo stesso del bianconero Alvaro Morata.

Pirlo potrebbe quindi provare ad inserirlo nell’eventuale scambio con i tedeschi. La Juventus ritiene le valutazioni di Demiral e Olmo molto simili, con le dovute valutazioni rimandate alla prossima estate.