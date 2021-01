Calciomercato Juventus, colpo Guerreiro | Ipotesi scambio!

Suggestione dalla Germania per il calciomercato della Juventus: Guerreiro può essere un’occasione da sfruttare

La Juventus è alla ricerca di nuovi rinforzi in grado di alzare il livello qualitativo della squadra di Andrea Pirlo. Il ds Paratici può sfruttare diverse opportunità che presenterà il mercato, visto che ha alcune ‘risorse’ a disposizione: come, per esempio, gli esuberi bianconeri utilizzati come scambi. In tal senso, potrebbe dare una mano Douglas Costa, ora in prestito al Bayern Monaco.

Juventus, occasione Guerreiro dal Dortmund

Il Borussia Dortmund, come quasi tutti i club in tempi di pandemia, sta vivendo una crisi economica non indifferente. Questo potrebbe indurre la dirigenza giallonera a privarsi dei suoi gioielli, come per esempio Raphael Guerreiro. Il terzino portoghese è uno dei pezzi pregiati della squadra di Dortmund e la Juventus monitora la situazione, nel caso finisse sul mercato.

La sua valutazione si aggira sui 25-30 milioni di euro, la stessa di Douglas Costa. Probabilmente il brasiliano non verrà tenuto dal Bayern Monaco e potrebbe essere utilizzato come pedina per uno scambio alla pari.