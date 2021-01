La Juventus chiude il secondo colpo di calciomercato in un giorno: c’è l’ufficialità, contratto depositato in Lega

Nuovo colpo in casa Juventus, dopo l’ufficialità di Akè, i bianconeri hanno chiuso anche per Nicolò Rovella. Il centrocampista centrale è un nuovo giocatore bianconero, l’ufficialità è arrivata attraverso il comunicato della Lega Serie A. Il contratto è stato depositato e l’affare si è concluso con il trasferimento a titolo definitivo.

Il classe 2001, però, resterà in prestito al Genoa fino al termine della stagione. I rossoblù inoltre hanno depositato i contratti di Elia Petrelli e Manolo Portanova, entrambi provenienti dalla Juventus Under 23. Il primo dei due poi con ogni probabilità sarà girato in Serie B alla Reggina per fare esperienza.