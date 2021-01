L’Inter non smette di lavorare sul calciomercato e pensa al doppio colpo a sorpresa dalla Serie A: riunione in sede!

È una stagione particolare quella che sta vivendo l’Inter, che è uscita dalle coppe internazionali e ora vuole fare bene sia in Serie A che in Coppa Italia per raddrizzare la stagione e tornare a vincere un titolo dopo dieci anni dall’ultima volta. Per farlo però potrebbe essere necessario effettuare nuove trattative per rinforzare l’attuale rosa.

Calciomercato Inter, Tinti in sede: possibili discussioni riguardo Audero e Zaccagni

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, l’Inter non smette di lavorare per chiudere nuovi colpi già in questa sessione. Quest’oggi il procuratore Tullio Tinti ha raggiunto la sede nerazzurra per discutere principalmente del rinnovo di Alessandro Bastoni e l’accordo sembrerebbe a un passo. L’agente infatti era accompagnato dall’avvocato, per cui è probabile che l’accordo sia in chiusura. In sede erano presenti anche Ausilio, Marotta e Baccin e non è escluso che si sia parlato anche di altro.

Tinti infatti gestisce anche Emil Audero e Mattia Zaccagni, due giovani che stanno facendo bene in Serie A. I due potrebbero anche essere nel mirino dell’Inter per un doppio colpo a sorpresa. Il portiere della Sampdoria ha una valutazione di circa 20 milioni di euro mentre Zaccagni vale circa 10-13 milioni, con il prezzo in rialzo viste le prestazioni sorprendenti degli ultimi mesi con la maglia del Verona.

Possibile dunque che oltre alle discussioni sul rinnovo di Bastoni si sia parlato anche di altro, visto che Tinti ha lasciato la sede nerazzurra dopo circa un paio di ore.