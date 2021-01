A pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato in casa Roma la grana Dzeko: pazza idea per lo scambio

Ultimi giorni frenetici di calciomercato anche in casa Roma. Il futuro di Edin Dzeko dovrà essere risolto in pochissime ore dopo la rottura con l’allenatore portoghese Fonseca. Ufficialmente l’attaccante bosniaco è ai box per un infortunio muscolare, ma la verità sembra essere un’altra: lo stesso tecnico lusitano pretende le scuse del giallorosso per poter rientrare in gruppo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione immediata | È saltato tutto, il motivo

Calciomercato Roma, addio Dzeko: scambio con il City

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Dzeko potrebbe ripartire dal Manchester City con il suo agente che l’ha offerto in Premier League, ma non ci sono stati segnali positivi al momento. Lo stesso procuratore, Alessandro Lucci, è al lavoro per risolvere la complicata situazione per quanto riguarda il suo assistito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto del Bayern per il big | Offerta top

L’idea suggestiva potrebbe arrivare con la pazza idea dello scambio super con l’attaccante brasiliano, Gabriel Jesus: Fonseca sarebbe entusiasta in caso di arrivo del giocatore sudamericano. Per Guardiola non è più titolare del Manchester City e così la trattativa potrebbe sbloccarsi rapidamente. A fine settembre lo stesso Dzeko era stata ceduto alla Juventus per 17 milioni di euro prima dell’arrivo in bianconero di Alvaro Morata.

A poche ore dal calciomercato tutto è ancora possibile con il futuro di Dzeko ancora incerto. Sarà addio con la Roma?