La Juventus resta vigile per il talentuoso laterale che, nel calciomercato estivo, può arrivare gratis: testa a testa con il Real Madrid di Zidane

L’anticipo del sabato in casa della Sampdoria nella mente della squadra di Andrea Pirlo. I dirigenti della Juventus valutano, tuttavia, le prossime operazioni di calciomercato con una ghiotta occasione, a zero, in vista di giugno: è sfida al Real Madrid di Zidane e non solo.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Montiel: lo scenario

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il Real Madrid avrebbe intenzione di provare a portare Gonzalo Montiel alla corte di Zidane. Con i costanti problemi fisici di Carvajal e la poca fiducia in Odriozola, l’obiettivo primario per le ‘Merengues’ è un nuovo ricambio sulla corsia di destra.

A Montiel ripenserebbe, tuttavia, anche la Juventus, sempre molto attenta ai colpi a costo zero. Il terzino argentino, 24 anni e già accostato la scorsa primavera, rischia di rappresentare un vero affare per la ‘Vecchia Signora’ che valuta da tempo l’innesto di almeno un nuovo terzino a destra da affiancare a Cuadrado.

Come riportato in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercatoweb.it‘ ieri, a Montiel pensa anche la Roma così come Lione, Siviglia e Villarreal, vista la possibilità di acquistarlo a zero a giugno.