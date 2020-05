Juventus, il terzino Montiel che poteva rientrare nell’affare Higuain-River Plate, è ad un passo dal West Ham. Piaceva anche a Roma ed Inter.

Rimasto in Argentina sino all’ultimo per via di alcuni problemi di salute della madre, Gonzalo Higuain è tornato a Torino soltanto nella giornata di ieri. Nonostante le parole del padre Jorge, che ha sottolineato come il giocatore manterrà fede al proprio contratto con il club bianconero, si continua a parlare di una possibile partenza del ‘Pipita’. E tra i club più accostati all’attaccante argentino c’è il River Plate, dove il natio di Brest è calcisticamente cresciuto.

Calciomercato Juventus, Montiel verso l’Inghilterra

Così come fece con il Boca Juniors quando cedette Carlos Tevez e si assicurò Rodrigo Bentancur, la Juventus ha pianificato un’opzione simile anche per un eventuale affare con il River Plate. Con Higuain di ritorno in Argentina, il ds Fabio Paratici avrebbe chiesto al club di Buenos Aires una prelazione nei confronti di un giovane. Tra i nomi in ballo quelli di due difensori come Lucas Martinez Quarta, accostato soprattutto all’Inter e del terzino Gonzalo Montiel.

Come però riferisce ‘Estadio Deportivo’, Montiel, profilo gradito anche a tanti altri club europei, avrebbe trovato un pre-accordo con il West Ham. Una mossa che complica i piani non solo della Juventus, ma anche di Inter e Roma, che da tempo visionano il terzino dei ‘Millonarios’. Javier Zanetti lo ha da tempo segnalato agli osservatori nerazzurri, ma anche la dirigenza giallorossa lo ha valutato come possibile innesto per la difesa. Il West Ham però sembra aver anticipato tutti e pare che il club inglese stia attendendo solo il permesso di lavoro per fare in modo che l’argentino possa sbarcare a Londra.

L’affare, sottolineano dalla Spagna, dovrebbe chiudersi per una cifra di poco superiore agli 11 milioni di euro. L’agente avrebbe confermato l’interesse del West Ham, ma non si è spinto oltre. Per Juventus, Inter e Roma, ma anche per gli altri club interessati come Celta Vigo, Real Betis, Milan e Bayer Leverkusen potrebbe quindi esserci ancora speranza.

