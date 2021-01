Il nuovo legame tra un top club internazionale e Mino Raiola potrebbe causare un doppio problema alla Juventus sul calciomercato. Di seguito l’ultimo scenario

E’ delle ultime ore la clamorosa notizia di un possibile addio di Sergio Ramos al Real Madrid. Il difensore centrale non ha ancora trovato alcun accordo con Florentino Perez per il rinnovo di contratto ed è pronto ad approdare in un nuovo club, disposto ad investire maggiormente per assicurarsi le sue prestazioni. Il Real si muove, dunque, per il sostituto e Mino Raiola potrebbe essere il regista principale dell’affare.

Calciomercato Juventus, Raiola e il doppio ‘tradimento’ alla Juventus: de Ligt e non solo

Il primo nome per la retroguardia dei Blancos potrebbe essere quello di Matthijs de Ligt. Il difensore centrale piace molto al top club spagnolo e da tempo Florentino Perez flirta con Mino Raiola. L’accordo può arrivare per 13-15 milioni di euro d’ingaggio. E non si limita a de Ligt lo scenario che vede protagonista Raiola: attenzione anche al futuro di Erling Haaland. Il super agente porterebbe anche la punta, da tempo seguita dai bianconeri, alle stesse cifre d’ingaggio. Vedremo se la doppia operazione si concretizzerà, complicando i piani della Juventus sul calciomercato.