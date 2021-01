Juventus al lavoro anche per la prossima stagione. Per la difesa possibile tentativo di scambio shock col top club europeo. Ecco tutti i dettagli

Vice Morata a parte, la Juventus non ha un granché da fare fronte entrate per questi ultimissimi giorni di calciomercato. Il club bianconero è più proiettato alla prossima stagione, alla prossima finestra estiva. Tra gli obiettivi il rafforzamento del reparto arretrato, che necessita di un profondo rinnovamento. Indiscrezioni sostengono che la dirigenza intenda prendere un big, da affiancare poi all’intoccabile de Ligt. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, assalto a Marquinhos: scambio shock

A proposito di big, il nome che è tornato a circolare in chiave Juve è quello di Marquinhos, brasiliano, 26enne brasiliano esploso in Italia con la maglia della Roma ma ora stabilmente in forza al Paris Saint-Germain. Stabilmente è riduttivo, visto che della squadra ora di Pellegrini ne è capitano… E solo un anno fa i parigini lo hanno blindato con un nuovo contratto fino al giugno 2024. Lo voleva già Sarri, tuttavia parliamo di un affare complicato, ai limiti dell’impossibile. Ulteriori rumores ipotizzano comunque un tentativo concreto di Paratici e soci, i quali vantano senz’altro ottimi rapporti con Leonardo et amis.

Per far vacillare la società transalpina, Andrea Agnelli potrebbe dare il via libera a una proposta di scambio alla pari sui 65-70 milioni (plusvalenze incluse) con Paulo Dybala, col quale è andato allo scontro in merito al prolungamento – che non arriva e che forse non arriverà mai – del contratto con scadenza nel 2022, quindi fra solo un anno e mezzo.