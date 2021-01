La Procura Federale apre un’indagine sul caso di Ibrahimovic e Lukaku e le loro scintille durante il derby di Coppa Italia

Sta facendo molto discutere il caso di Ibrahimovic e Lukaku. I due sono stati protagonisti di uno scontro verbale e fisico durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Sono volate parole pesanti e sono stati entrambi ammoniti. Lukaku, diffidato, salterà la semifinale con la Juventus mentre Ibra è stato successivamente espulso per doppio giallo dopo un fallo di gioco.

Inter-Milan, l’indagine della Procura sul caso Ibrahimovic-Lukaku

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘, sono in atto delle indagini da parte della Procura Federale per discutere del caso tra Ibrahimovic e Lukaku. La Procura potrebbe acquisire video e audio della vicenda, per poi fare le sue valutazioni. Gli scenari potrebbero essere un’archiviazione del caso oppure un deferimento al Tribunale Federale Nazionale per i due centravanti. A quel punto, potrebbe anche esserci una squalifica per uno per entrambi i giocatori. Il tema è molto caldo e difficilmente i tempi saranno lunghi.