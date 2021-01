Calciomercato Milan, colpo dal Bayern Monaco | C’è l’occasione!

Il Milan è in un momento straordinario e vuole continuare a crescere, si pensa al colpo dal Bayern Monaco

È un avvio di stagione importante quello che sta vivendo il Milan, che un po’ a sorpresa si ritrova al primo posto in Serie A dopo quattro mesi di campionato e non ha la minima intenzione di mollare questa posizione. I rossoneri infatti stanno vivendo un gran campionato e a questo punto possono alzare le proprie ambizioni.

L’obiettivo iniziale era quello di raggiungere una delle prime quattro posizioni della classifica per garantire il ritorno in Champions League, ma visto l’ottimo rendimento di questi mesi l’obiettivo può sicuramente cambiare e diventare lo scudetto, ma c’è bisogno di continuare a vincere per tenere lontane le inseguitrici.

Calciomercato Milan, idea Lucas Hernandez per rinforzare la difesa

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare sul futuro e grazie all’ottimo rendimento dei rossoneri si ambisce sempre a obiettivi più importanti anche sul calciomercato. La dirigenza ora potrebbe pensare a un nuovo colpo direttamente dal Bayern Monaco.

Dai tedeschi infatti potrebbe esserci l’occasione Lucas Hernandez, fratello di Theo, che dopo essere stato pagato 80 milioni quasi due anni fa non sta vivendo delle grandi annate. Il francese infatti non è un titolarissimo e per questo può esserci l’addio: il Milan può pensarci con un prestito di un anno più diritto di riscatto.

Il valore di Hernandez potrebbe essere sceso di parecchio visto il rendimento, ora infatti il suo costo potrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro.