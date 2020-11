Calciomercato Juventus, big fuori squadra | Assalto già a gennaio!

La Juventus prepara l’assalto ad uno degli obiettivi già nel mirino la scorsa estate: Paratici prova per gennaio

Da un lato la vigilia per la trasferta di Benevento contro la squadra di Inzaghi, dall’altro a tenere banco in casa Juventus è sempre il calciomercato. Diversi i nomi sul taccuino di Pirlo e Paratici tra gennaio e giugno. Spunta l’occasione per la sessione invernale: rottura più vicina, il big può salutare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rinnovo lontano | Colpo dal Real Madrid!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘scippo’ alla Roma | Talento a zero

Calciomercato Juventus, offerta pronta: top player a gennaio

Una decisione che ha fatto discutere e che potrebbe rappresentare uno spartiacque per il mercato di gennaio della Juventus. Houssem Aouar non prenderà parte, per motivi disciplinari, alla sfida con il Reims di domenica prossima. Il talentuoso centrocampista del Lione, secondo quanto riportato da ‘Foot01.com’, dopo la trasferta con l’Angers (Aouar non è sceso in campo) si sarebbe rifiutato di prendere parte alla seduta d’allenamento post gara. Un atteggiamento che non è andato giù al ds Juninho che, supportato da Aulas, ha escluso dalla lista dei convocati per il prossimo match il 22enne francese

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Nei giorni scorsi è intervenuto un parente di Aouar ai microfoni de ‘L’Equipe’ per fare chiarezza: “Houssem si stava riscaldando quando Kadewere ha segnato, Garcia lo ha interrotto dicendogli che visti i problemi all’inguine non sarebbe entrato su un campo del genere”, la dichiarazione che prova a smorzare i toni, “Non si trattava di saltare l’allenamento che Aouar, il giorno dopo, ha effettuato insieme all’allenatore”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, addio Juventus | Offerta monstre dalla Spagna!

La Juventus resta vigile e già in vista del calciomercato di gennaio può tentare l’assalto decisivo per il centrocampista pilastro del Lione. La richiesta di Aulas rimane di almeno 50-60 milioni di euro: Paratici non molla, potrebbe farsi avanti per regalare Aouar a Pirlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio ‘galactico’ | Tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, 130 milioni | Maxi affare shock con Guardiola