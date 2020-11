Calciomercato, addio Juventus | Dybala resta in Serie A!

Clamoroso scenario che riguarda Paulo Dybala, sempre più vicino a salutare la Juventus nel 2021: l’argentino pronto a restare in Serie A

Archiviata la vittoria in extremis contro il Ferencvaros, la Juventus si prepara ad affrontare al ‘Vigorito’ il Benevento di Inzaghi. Dal campo al calciomercato, focus sul futuro di Paulo Dybala che con ogni probabilità saluterà la ‘Vecchia Signora’ nei prossimi mesi: può riprendere corpo la clamorosa ipotesi.

Calciomercato Juventus, Dybala ai saluti: destinazione shock

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, Paulo Dybala sarebbe tornato con prepotenza nel mirino dell’Inter. Il club nerazzurro può approfittare della delicata situazione contrattuale dell’argentino, in scadenza nel 2022 e lontano dal rinnovo con i bianconeri. È evidente come Pirlo abbia messo da parte l’ex Palermo, preferendogli a più riprese sia Kulusevski che Chiesa.

Ecco quindi che il divorzio pare la strada più facilmente percorribile, con Marotta pronto ad andare all’assalto per la ‘Joya’ finito nuovamente in cima alla lista dell’Inter per il 2021/22. Dybala non intende accettare un ruolo da comprimario e potrebbe dunque spingere per l’addio, con l’Inter in pole position.

Il 26enne argentino ha una valutazione di almeno 80 milioni che, tuttavia, potrebbe diminuire non poco in caso di mancato rinnovo con la Juventus.

