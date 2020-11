La Juventus deve dire addio a un obiettivo per l’attacco: è arrivata infatti una clamorosa offerta dalla Spagna

La lista degli obiettivi della Juventus è molto lunga, composta da calciatori di caratura mondiale. E inevitabilmente il club bianconero deve lottare anche con gli altri top club. Uno degli attaccanti che stanno seguendo Fabio Paratici e il presidente Agnelli sembra destinato a lasciare il suo club d’appartenenza, ma il suo approdo a Torino è molto complicato.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Arthur delude | L’ex bianconero attacca anche Pirlo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, va via e resta in Serie A | Offerto alle big!

Calciomercato Juventus, offerta dalla Spagna per Haaland

Erling Haaland è uno dei calciatori che la Juventus starebbe seguendo per rinforzare l’attacco. Il centravanti del Borussia Dortmund, classe ’00, è probabile che lasci la Germania l’estate prossima per approdare in Spagna, al Real Madrid. Secondo quanto riferito da ‘Diariogol.com‘, infatti, il Real Madrid è la principale candidata per acquistare Haaland.

L’obiettivo di Florentino Perez è convincere il Dortmund a mollare la presa per l’attaccante norvegese, offrendo 100 milioni di euro. Una cifra esagerata soprattutto in tempi di pandemia per il Covid-19. Tanti club sono a secco di risorse economiche e una cifra del genere farebbe molto comodo ai tedeschi. Le Merengues, infatti, potrebbero cedere Karim Benzema. La Juventus nel frattempo osserva e valuta la situazione, ma la concorrenza per Haaland è molto difficile da superare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, dimissioni Zidane | Ritorno di fiamma

Calciomercato Juventus e Milan, non gioca più | Occasione dalla Premier