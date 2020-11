Calciomercato Juventus, rinnovo lontano | Colpo dal Real Madrid!

La Juventus cerca un erede di Cuadrado: Zidane serve l’assist ai bianconeri

Tra i migliori in campo nella gara tra Real Madrid e Inter c’è sicuramente Lucas Vazquez: l’esterno, nonostante l’ottima prestazione in Champions League che ha permesso alla sua squadra di avvicinarsi a una qualificazione inizialmente messasi per il verso sbagliato, difficilmente però rimarrà a Madrid anche la prossima stagione. Zidane ne allontana il rinnovo e con una scadenza contrattuale a giugno, per Vazquez potrebbero aprirsi diversi scenari, tra cui anche l’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio ‘galactico’ | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, Zidane lo scarica

La Juventus, sempre molto attenta ai talenti spagnoli, potrebbe provare a convincere il giocatore già a gennaio, così da assicurarsi un’alternativa a Cuadrado. L’esterno colombiano ha raggiunto i 32 anni e potrebbe aver bisogno di un ricambio per non disputare ogni anno tutte le partite in maglia bianconera, ma soprattutto a lungo andare potrebbe dover diventare sostituibile dal punto di vista della condizione: per questo la Vecchia Signora potrebbe muoversi in anticipo per assicurarsi il classe ’91 madrileno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rischio beffa | Offerta a gennaio!