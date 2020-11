Possibile nuovo mega affare tra Juventus e Manchester City nella prossima sessione estiva di calciomercato. Uno dei protagonisti Paulo Dybala

Continua il periodo nero di Paulo Dybala. Anche martedì sera in Champions League contro il Ferencvaros, sconfitto dalla squadra di Pirlo solo allo scadere, l’attaccante argentino ha profondamente deluso per poi venir ‘bacchettato’ dallo stesso tecnico bresciano nel dopo gara. E così si alimentano ancor di più le voci di calciomercato che lo danno sicuro o quasi partente alla fine di questa stagione, al di là se verrà o meno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto ora in scadenza nel giugno 2022.

Calciomercato Juventus, maxi operazione col Manchester City: quattro giocatori coinvolti

Occhio ai due Manchester per Dybala, nello specifico al City allenato dal suo grande estimatore Pep Guardiola. Fresco di rinnovo fino al giugno 2023, si dice che il catalano sia pronto a sferrare l’assalto proprio alla fine di questa annata. Il numero dieci bianconero potrebbe raccogliere la pesante eredità di Aguero, in scadenza a giugno, diventando uno dei quattro protagonisti di una maxi operazione tra le due società, notoriamente in eccellenti rapporti. Un’operazione da 120-130 milioni di euro complessivi, con annesse super plusvalenze, ideata dai bianconeri che prevederebbe l’approdo ai ‘Citizens’ di ben due suoi calciatori, Dybala e Rodrigo Bentancur, in cambio di due ‘assi’ della squadra inglese molto stimati da Paratici e dallo stesso Pirlo: l’attaccante brasiliano classe ’96 Gabriel Jesus e il 26enne fantasista portoghese Bernardo Silva, amico nonché compagno in Nazionale di Cristiano Ronaldo col quale condivide il medesimo agente, Jorge Mendes.

