Calciomercato Inter, Conte in bilico | L’idea pazza di Marotta

Ancora una sconfitta cocente in Champions League l’Inter targata Antonio Conte. Ora il club nerazzurro potrebbe cambiare sul serio

L’Inter non riesce più a vincere in Champions League. Contro il Real Madrid è arrivata un’altra sconfitta per gli uomini di Antonio Conte, che ora è sempre più in bilico. L’allenatore dei nerazzurri è sempre più in difficoltà con la squadra che non dà più spettacolo come nella scorsa stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rischio beffa | Offerta a gennaio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerta da 60 milioni | I dettagli

Calciomercato Inter, Marotta pensa al sostituto di Conte

Il profilo da urlo per il post Conte resta quello di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, voglioso di una nuova avventura dopo più di un anno sabbatico. Ma con Spalletti, ancora sotto contratto con la società nerazzurra, il club non potrebbe permettersi al momento un allenatore con un ricco ingaggio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, va via e resta in Serie A | Offerto alle big!

L’ad Marotta potrebbe orientarsi a sorpresa verso l’ex difensore, Cristian Chivu, attualmente allenatore dell’Under 17 nerazzurra e protagonista del Triplete sotto la gestione Mourinho. L’obiettivo è quello di arrivare ai quarti di Champions League con un profilo che potrebbe fungere da traghettatore.

Le prossime sfide dell’Inter saranno così decisive per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, sempre più bilico dopo un inizio stagionale non esaltante.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ‘consolazione’ Juventus | Colpo in Germania!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, gioiello scontento | Lo manda l’ex!