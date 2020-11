Calciomercato Juventus, offerta da 60 milioni | I dettagli

Novità sul fronte calciomercato della Juventus: arriva l’offerta da 60 milioni di euro, tutti i dettagli dell’operazione

La Juventus è molto attenta a come si sviluppano le varie situazioni di calciomercato in giro per l’Europa. Il club bianconero, infatti, è alla ricerca di nuovi giocatori per alzare il tasso tecnico della squadra di Pirlo in tutti i reparti. La vittoria contro il Ferencvaros è arrivata solo all’ultimo minuto e il gol subito ha destato più di qualche preoccupazione nella mente dei dirigenti bianconeri. E infatti l’idea sarebbe quella di acquistare un difensore centrale.

Calciomercato Juventus, arriva l’offerta da 60 milioni

Secondo quanto riferito da ‘Diariogol.com‘, il Real Madrid ha intenzione di offrire 60 milioni di euro per Jules Koundé. Il difensore centrale del Siviglia è uno dei più ambiti d’Europa nel suo ruolo e per la Juventus potrebbe rappresentare una soluzione, ma Florentino Perez fa sul serio e vorrebbe portare a termine la trattativa.

Il Siviglia vorrebbe incassare dalla cessione di Koundé i 90 milioni di euro della clausola, ma il Real Madrid non vorrebbe spingersi oltre i 60 milioni. Il presidente Perez proverà dunque ad abbassare le pretese degli andalusi. La Juventus osserva e, almeno per adesso, attende l’evolversi della situazione.

