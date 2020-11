Calciomercato Juventus, rischio beffa | Offerta a gennaio!

Uno degli obiettivi per la Juventus di Pirlo può sfumare già a gennaio. Concorrenza e offerta in arrivo: i dettagli

La vittoria nei minuti finali contro il Ferencvaros porta tre punti pesantissimi, in ottica Champions, per la Juventus di Andrea Pirlo. Dal campo al calciomercato, la società bianconera può rischiare la beffa per un vecchio obiettivo a centrocampo: pronta l’offerta per gennaio.

Calciomercato Juventus, concorrenza per il centrocampista

Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, la Juventus rischia di vedersi superata nella corsa a Rodrigo de Paul. Sull’argentino c’è il forte pressing della Fiorentina che nel mese di gennaio ha intenzione di farsi nuovamente avanti per l’argentino. Il centrocampista, arrivato a Udine dal Valencia nell’estate 2016 per 3 milioni di euro, ha decuplicato la sua valutazione.

Il club dei Pozzo chiede non meno di 30 milioni, la società viola invece non andrebbe oltre i 20. L’Offerta dei toscani a gennaio può spiazzare quindi la Juventus che a de Paul ci aveva pensato già durante l’estate.

Il 26enne di Sarandi nell’attuale stagione con la maglia dell’Udinese ha collezionato 9 presenze con 2 reti e 2 assist vincenti: il club torinese è avvisato, la Fiorentina all’assalto di de Paul.

