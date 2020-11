Calciomercato Juventus, va via e resta in Serie A | Offerto alle big!

Il calciatore potrebbe lasciare presto la Juventus e restare in Serie A: proposto a quattro club italiano!

Una prestazione deludente e inaspettata quella della Juventus, che ieri sera ha sconfitto in extremis il Ferencvaros e ottenuto l’accesso agli ottavi di finale con qualche difficoltà di troppo non calcolata. Non è andato benissimo la gara di Federico Bernardeschi dopo aver impressionato con il Cagliari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, arriva la smentita dell’agente | I dettagli

Queste le parole del giornalista Tony Damascelli sull’esterno della Juventus rilasciate ai microfoni di Radio Radio: “Bernardeschi è tornato alla fase pre nazionale, ha colpito un palo ma è un coriandolo bagnato, non ha senso insistere a meno che il suo uso serva a esibirlo per il mercato di gennaio”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, gioiello scontento | Lo manda l’ex!

Calciomercato Juventus, cessione Bernardeschi: Paratici lo offre a quattro club di Serie A

Possibile dunque che la Juventus stia utilizzando il suo numero 33 anche per valutare delle cessioni in futuro e non fargli perdere il valore di mercato attuale. La società potrebbe pensare a una cessione in Serie A, dove potrebbe esserci una proposta per quattro club.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Arthur delude | L’ex bianconero attacca anche Pirlo!

In particolare i bianconeri potrebbero offrire Federico Bernardeschi a squadre come Milan, Roma, Lazio e Napoli. L’intenzione è quella di cederlo attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto, in modo da andare incontro a chi acquista e permettere di pagare più in là l’esterno italiano.

In questo avvio di stagione, Bernardeschi ha totalizzato otto presenze divise in maniera equa tra Serie A e Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, 51 milioni di euro | Doppio scambio con il top club

Calciomercato Inter, Eriksen nello scambio con la Juventus | Follia Marotta