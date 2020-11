Calciomercato Inter-Allegri: colpo shock | Assalto al pupillo!

L’Inter può puntare su Max Allegri per il post Conte: prima richiesta del tecnico toscano, vuole l’ex Serie A

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a tornare in panchina. Tra le candidate ad accogliere l’allenatore toscano vi è certamente l’Inter. L’approdo in nerazzurro coinciderebbe con una prima clamorosa richiesta a Marotta in ottica calciomercato: super colpo in nerazzurro.

Calciomercato Inter, Allegri porta l’ex Juventus

Massimiliano Allegri e l’Inter, un corteggiamento che dura da tempo e che potrebbe sfociare in un matrimonio nei prossimi mesi. Il tecnico toscano avrebbe già raggiunto da tempo un accordo con Marotta per il suo ingaggio in nerazzurro: 7-8 milioni netti a stagione.

L’allenatore livornese potrebbe chiedere a Marotta, tra i primi rinforzi per il 2021, l’acquisto di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco sta deludendo nel suo primo anno in Catalogna, con il Barcellona che potrebbe anche provare ad inserirlo nell’ipotetico affare Lautaro.

L’ex Juventus e Roma può essere dunque tra le richieste di Allegri che stima il centrocampista e lo rilancerebbe in nerazzurro. Pjanic ha una valutazione di 60 milioni di euro: Allegri può puntare il suo fedelissimo.

