Calciomercato Juventus, scambio ‘galactico’ | Tutti i dettagli

La Juventus prepara le nuove mosse di calciomercato e vuole sfruttare l’occasione dal Real Madrid: spunta lo scambio

È stato un avvio a sorpresa per la Juventus, che ha ottenuto qualche passo falso di troppo nelle prime settimane e ora sta provando a rialzarsi per recuperare le posizioni perse fin qui. Attualmente i bianconeri sono al quarto posto in classifica e hanno un distacco di quattro punti dal Milan, che è in vetta.

La Serie A però non desta ancora grosse preoccupazioni in quanto si sono giocate soltanto otto giornate e c’è ancora tutto il tempo a disposizione per risalire. In Champions League invece è già arrivata la qualificazione agli ottavi di finale e si proverà a raggiungere la prima posizione nelle ultime due gare.

Calciomercato Juventus, spunta l’idea Vinicius: sul piatto c’è Bentancur

Intanto la Juventus sta continuando a lavorare sul calciomercato e va a caccia sempre di occasioni importanti, che potrebbero arrivare anche dai club più blasonati. In particolare ci sarebbe un nuovo possibile affare dal Real Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Vinicius non avrebbe più tanto spazio nei ‘Blancos’ visto che Hazard sta crescendo in queste gare. Il brasiliano potrebbe dire addio e la Juventus potrebbe farsi avanti mettendo sul piatto Rodrigo Bentancur. Entrambi hanno un valore di circa 45-50 milioni.

In queste settimane l’uruguaiano non è andato benissimo e non sembra più essere il perno del centrocampo di Andrea Pirlo, per questo potrebbe essere il sacrificato per nuovi colpi in entrata.

