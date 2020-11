Calciomercato Inter, tifosi infuriati | La petizione contro Conte

L’Inter non riesce più a vincere in Champions League, ancora una sconfitta cocente per gli uomini di Conte: tifosi davvero infuriati

In tanti erano davvero felici alla notizia del suo arrivo sulla panchina dell’Inter, ma a distanza di più di un anno le dinamiche sembrano cambiate. Ancora una sconfitta in Champions League per i nerazzurri, che non riescono più a mettere in mostra trame di gioco importanti.

Calciomercato Inter, i tifosi invocano l’esonero di Conte

E così i tifosi nerazzurri sono davvero infuriati con l’allenatore leccese e sul web sta circolando una petizione da firmare per l’esonero dello stesso Conte. Le prossime sfide dell’Inter saranno così decisive per conoscere il futuro del tecnico nerazzurro, che non riesce più ad incidere come nella scorsa stagione.

La squadra sembra slegata soprattutto a livello mentale con episodi senza senso, come l’espulsione per protesta di Arturo Vidal, voluto a tutti i costi da Conte dopo averlo allenato a Torino. Ora i tifosi sono davvero stufi del rendimento della compagine nerazzurra ed intendono vedere una scossa da parte di Handanovic e compagni.

Una petizione da firmare per invocare l’esonero di Conte: anche nel calcio le cose cambiano velocemente.

