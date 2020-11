Calciomercato Juventus, ‘scippo’ alla Roma | Talento a zero

Continuano le distanze sul rinnovo tra la Roma ed il suo talento: la Juventus pronta ad inserirsi con la regia di Mino Raiola

Il tempo stringe per quanto riguarda i rinnovi dei contratti in scadenza nel 2021, poiché a gennaio i calciatori saranno liberi di prendere accordi con altri club. Proprio a questo punterebbe la Juventus per strappare alla Roma un giovane talento in scadenza. Affare con la regia di Mino Raiola.

Calciomercato Juventus, Calafiori a zero: la richiesta di Mino Raiola

Uno dei migliori talenti in prospettiva in casa Roma potrebbe lasciare i giallorossi, ed oltretutto a parametro zero. Infatti Riccardo Calafiori, classe 2002 aggregato in prima squadra da Paulo Fonseca, che lo ha fatto lanciato dal primo minuto contro la Juventus quest’anno, vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno 2021. Su di lui da tempo c’è l’interesse della Juventus, che spera di sfruttare la distanza tra il calciatore e la società giallorossa sul rinnovo maturata fino ad ora.

Già da ora i bianconeri si iniziano a muovere per convincere il giocatore ad approdare in bianconero il prossimo anno a costo zero. A gennaio si potrà già concludere un accordo tra le due parti, ed al momento la richiesta del procuratore del calciatore, Mino Raiola, è di 1,5 milioni di ingaggio. Dunque se la Roma non riuscirà a trovare un accordo con il suo talento, la Juventus è pronta a piazzare il colpo in prospettiva a costo zero.

