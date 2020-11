Calciomercato Inter, paura Lukaku | Ecco perché può lasciare i nerazzurri

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere clamorosamente lontano dall’Inter sul calciomercato. Ecco i motivi per cui potrebbe partire

Romelu Lukaku ha avuto un impatto molto importante con la maglia dell’Inter. L’inizio di stagione è stato decisamente deludente per la squadra guidata da Antonio Conte, che si è spesso aggrappata al suo bomber. L’attaccante nerazzurro sta dimostrando, infatti, di poter dominare in Serie A grazie al suo fiuto per il gol e alla sua straordinaria potenza fisica. La punta, però, potrebbe lasciare l’Inter durante il mercato estivo. Di seguito le ultime novità e tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tifosi infuriati | La petizione contro Conte

Calciomercato Inter, Lukaku può partire: ecco il motivo

I risultati per l’Inter continuano a stentare in questa stagione. I nerazzurri sono a un passo dall’eliminazione dalla Champions League e anche in Italia i risultati arrivano a fatica. Questa stagione potrebbe essere cruciale per le ambizioni della Beneamata e non solo per il futuro di Antonio Conte. Se l’Inter non dovesse arrivare a nessun trofeo, Romelu Lukaku potrebbe lasciare Milano. Sul belga resta forte il pressing del Real Madrid, a caccia di un nuovo attaccante. La valutazione dell’ex Manchester United e Everton è superiore ai 100 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen all’Atletico | I dettagli dello scambio