Calciomercato Juventus, scambio shock con Dybala | Ci pensa Raiola!

Mino Raiola orchestra un clamoroso scambio con la Juventus: addio Dybala, proposto lo scambio con la stella

Il calciomercato della Juventus passa ancora dalle mani di Mino Raiola. Il potente procuratore ha infatti intenzione di proporre alla dirigenza campione d’Italia una clamorosa operazione di scambio. Dybala nell’affare, pronto a dire addio alla ‘Vecchia Signora’: ecco chi porta a Torino la ‘Joya’.

Calciomercato Juventus, proposta shock di Raiola: super colpo!

È ormai risaputo da tempo che il futuro di Dybala rischia di essere lontano dalla Juventus. Con l’attuale accordo in scadenza nel 2022, l’attaccante argentino non ha ancora rinnovato ed il prolungamento pare più lontano che mai. In questo scenario incerto spunta Mino Raiola che ha intenzione di offrire una via d’uscita alla dirigenza juventina.

Uno scambio stellare, quello che ha in mente Raiola, con un vecchio pupillo mai dimenticato dalla Juventus: Paul Pogba. Il francese sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera al Manchester United. 11 presenze e soli 527′ in campo agli ordini di Solskjaer, spingono l’agente del centrocampista (anche lui in scadenza nel 2022) a cercare nuove soluzioni.

In tal senso, il ritorno alla Juventus a quattro anni dall’addio alla Torino bianconera rimane una pista gradita sia al club bianconero che allo stesso Pogba. Situazione in divenire: Raiola prepara il super scambio, Pogba a Torino con Dybala alla corte di Solskjaer.

