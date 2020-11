Calciomercato Juventus, ex Serie A in prestito | Milan e Inter beffate

La Juventus ha in mente di acquistare un ex Serie A in prestito. Da quest’operazione resterebbero beffate Milan e Inter

La Juventus è molto attenta alle esigenze della rosa di Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero è in difficoltà visti i tanti infortuni in difesa in quest’inizio di stagione e la dirigenza sta pensando di acquistare un difensore centrale. Occhi puntati su un ex Serie A, cercato anche dall’Inter e dal Milan, che subirebbero una vera e propria beffa.

Juventus, Rudiger per la difesa

La Juventus vorrebbe acquistare Antonio Rudiger a gennaio per rinforzare il reparto difensivo. Il difensore del Chelsea è fuori dai piani di Frank Lampard, che sta puntando sempre di più su Thiago Silva e Zouma. Il club bianconero ha in mente di concludere l’operazione sulla base di un prestito da 2-3 milioni di euro.

Tuttavia, c’è la concorrenza del Barcellona, che come la Juve ha problemi in difesa. Rudiger è -secondo ‘Fichajes.net‘- infatti nel mirino dei blaugrana, come piano B se non dovesse concretizzarsi Eric Garcia, attualmente in forza al Manchester City. Anche Inter e Milan restano molto interessate al centrale, che ha già giocato in Serie A tra le fila della Roma.

