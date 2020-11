Calciomercato Juventus, De Zerbi esalta Locatelli | “È il migliore”

Il Sassuolo ha vissuto un grande avvio di stagione trascinato da Locatelli, che è stato elogiato dal suo allenatore

È un momento magico per il Sassuolo, che occupa la seconda posizione in Serie A a due punti di distacco dal Milan dopo sette giornate. I neroverdi sono trascinati da Manuel Locatelli, centrocampista seguito anche dalla Juventus che sta incantando tutti con la sua qualità. Roberto De Zerbi ha parlato del grande cammino della sua squadra e del centrocampista ex Milan ai microfoni de La Repubblica.

Queste le sue parole: “Se il campionato scorso siamo arrivati ottavi, quest’anno vogliamo conquistare un posto in Europa. Locatelli? È il miglior centrocampista italiano e non solo: con la Nazionale in Olanda aveva davanti Wijnaldum, una colonna del Liverpool, eppure l’ha sovrastato”.

Grande ammirazione per Manuel Locatelli, che è stato blindato nella scorsa sessione di calciomercato ma resta comunque un obiettivo delle big.

