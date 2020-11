La Juventus potrebbe sacrificare de Ligt nel prossimo calciomercato estivo. Il difensore olandese finanzierebbe l’acquisto di ben due calciatori

Questa potrebbe essere la seconda e ultima stagione di Matthjs de Ligt alla Juventus. A causa di un bilancio in profondo rosso, è probabile che i bianconeri avranno bisogno di fare cassa piazzando altrove almeno uno dei cosiddetti big. Ad oggi l’indiziato numero uno è sempre Paulo Dybala, in seconda battuta Cristiano Ronaldo e in terza proprio il centrale arrivato dall’Ajax un anno fa (per circa 75 milioni di euro) e che per via dell’operazione alla spalla Pirlo non ha ancora potuto impiegare nel primo scorcio di stagione.

Calciomercato Juventus, addio de Ligt: doppio colpo da 75 milioni

Il futuro di de Ligt può essere al Barcellona targato di nuovo Juan Laporta. Secondo indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, infatti, l’avvocato spagnolo è pronto a ricandidarsi per la presidenza del club blaugrana con alte possibilità di riuscirci. E sulla sua lista della spesa, su quella che si giocherà in campagna elettorale per sconfiggere i suoi avversari, figurerebbe proprio il nome del numero 4 della Juventus. La società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe dare il via libera alla partenza del classe ’99, come noto rappresentato da Mino Raiola, di fronte a una proposta da 80 milioni di euro. Una cifra importante che poi Paratici e soci riverserebbero sul mercato per rinforzare la rosa con almeno due grandi innesti. Per il sostituto dello stesso 21enne nativo di Leiderdorp, nello specifico per il giovane brasiliano Ibanez della Roma valutato sui 35 milioni e nel mirino pure di Inter e Milan; per un bomber di razza ‘pallino’ di Paratici, ovvero Mauro Icardi voglioso di far ritorno in Serie A. Il Paris Saint-Germain può dire sì con offerta da 40 milioni più bonus. Haaland possibile alternativa all’argentino, anche se il norvegese del Borussia Dortmund sarebbe più difficile da prendere oltre che più costoso.

