Calciomercato Juventus, Dybala all’Atletico | Super scambio a gennaio

La Juventus potrebbe effettuare un grande scambio a gennaio con l’Atletico Madrid. Dybala inserito nell’affare. Di seguito tutte le ultime novità

Il futuro di Paulo Dybala è sempre più in bilico. Tra infortuni e la grande concorrenza in attacco, l’argentino non sembra più indispensabile nello scacchiere di Andrea Pirlo. Per questo motivo, i bianconeri potrebbero portare avanti un grande scambio già nel mercato di gennaio. Il club con cui avverrebbe l’operazione è l’Atletico Madrid, dove la Joya troverebbe il connazionale Simeone in panchina.

Calciomercato Juventus, occhio a Dybala. Possibile scambio con l’Atletico

L’addio della Joya sembrava già apparecchiato per giugno, ma l’argentino potrebbe essere venduto già a gennaio. La Juventus teme che il calciatore si deprezzi ulteriormente dopo un inizio di stagione in cui non ha mostrato tutte le sue qualità. Occhio al possibile scambio con Gimenez, difensore dell’Atletico Madrid. Il centrale è valutato 40-45 milioni. Lo scambio con la Joya potrebbe avvenire, secondo la Juventus, già a gennaio per 40 milioni più il centrale. Vedremo se l’affare decollerà nelle prossime settimane: vedremo se i due club troveranno l’accordo definitivo.

