Calciomercato Juventus, dal Barcellona a zero | Cifre e dettagli

Il futuro dell’attaccante potrebbe essere alla Juventus a parametro zero. Il calciatore sta valutando di non rinnovare il contratto con il Barcellona: ecco tutti i dettagli

Ousmane Dembelé sembra uno degli attaccanti più importanti per il Barcellona in questa stagione. L’attaccante francese, però, non è sicuro della permanenza in Spagna al termine del suo attuale contratto. Alla scadenza nel giugno del 2022, l’ex Borussia Dortmund potrebbe valutare con grande attenzione la possibilità di liberarsi a parametro zero. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo riportate da Sport.es.

Calciomercato Juventus, possibile affare Dembelé a parametro zero

Il futuro di Dembelé potrebbe essere strettamente connesso a quello della Juventus. I bianconeri potrebbero piombare sull’attaccante che da tempo piace al club bianconero. A parametro zero, si tratterebbe di un colpo di livello molto alto per i torinesi. La Juventus ha già in mente l’offerta da porre all’attenzione dell’entourage del calciatore. Si parla di un contratto di quattro anni a 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra sicuramente alta, ma congrua alle potenzialità del francese, soprattutto considerando che si libererebbe senza spese per il cartellino.

