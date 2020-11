Calciomercato, Mancini in scadenza | Juventus in agguato

Roberto Mancini vede avvicinarsi la scadenza del contratto con la nazionale: Gravina sa già a chi affidare la panchina e la Juventus osserva

Dal 2018 ad oggi Roberto Mancini ha rivoluzionato la nazionale italiana e l’ha riportata a grandi livelli dopo la clamorosa esclusione dal Mondiale. Il contratto del commissario tecnico però è in scadenza ed il presidente Gravina ha commentato la situazione. Idea low cost per sostituirlo, mentre la Juventus osserva con interesse.

Calciomercato, Evani può sostituire Mancini: la Juventus pensa al Ct della nazionale come post Pirlo

Vittoria fondamentale quella di ieri a Reggio Emilia, dove l’Italia ha battuto la Polonia per 2-0, grazie alle reti di Jorginho e Berardi. Ora gli azzurri sono al primo posto del Gruppo della Nations League ed il passaggio del turno passa dalla partita di mercoledì contro la Bosnia. Nonostante non fosse in panchina, la mano di Roberto Mancini si è vista anche ieri ed il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sul rinnovo dell’allenatore in scadenza ha detto: “Ha ancora due anni di contratto, aspetto la sua decisione”.

Nel frattempo però la nazionale italiana, in vista di un possibile addio del tecnico, si starebbe guardando intorno pensando ad un opzione low cost. Così l’idea potrebbe essere quella di affidare la panchina proprio ad Alberico Evani, secondo di Mancini. Questo porterebbe l’attuale tecnico ad essere nuovamente libero di approdare sulla panchina di un club e su di lui avrebbe messo gli occhi la Juventus, nel caso in cui con Andrea Pirlo le cose non andassero come sperato. Un giro di panchine dunque che può partire proprio dalla decisione di Roberto Mancini sul proprio futuro.

