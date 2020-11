Calciomercato Juventus, accordo con il big | Sprint per gennaio!

La Juventus prova a mettere a segno un super colpo: c’è il preaccordo, Paratici vuole il top player già a gennaio

L’emergenza in difesa sta spingendo il CFO Paratici a guardare con interesse a diverse occasioni di calciomercato sparse per l’Europa. In tal senso, la dirigenza della Juventus avrebbe già trovato il primo innesto per il 2021: accelerata imminente, si prova a chiudere per gennaio.

Calciomercato Juventus, Paratici accelera: top player a gennaio

La Juventus stringe per un colpo di spessore in difesa. Si tratta del centrale del Bayern Monaco Jerome Boateng, in scadenza con i bavaresi nel giugno 2021. La ‘Vecchia Signora’ ha già raggiunto un preaccordo con il 32enne tedesco per la prossima estate. Importanti passi avanti, dunque, per Jerome Boateng.

Viste anche le precarie condizioni fisiche di Chiellini e Bonucci, Paratici sta provando ad accelerare l’operazione per anticiparla nel mercato invernale, a gennaio, regalando a Pirlo un innesto di peso il prima possibile.

Per Boateng 9 presenze, 690′ ed 1 rete in stagione con la maglia del Bayern Monaco.

